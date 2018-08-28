İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenen "104. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı"na katıldı.

"YANLIŞI GÖRMÜYOR MUSUNUZ"

Terör örgütlerine ilişkin Soylu, "TKP/ML'yi ne zannediyorsunuz? Özgürlükçü, demokrasi sevdalısı gençlerin oluşturduğu öğrenci kulübü falan mı zannediyorsunuz? PKK'yı, DHKP-C'yi, TİKKO'yu, TKİH'yi, gerçekten devrimci üniversiteli gençler gibi mi görüyorsunuz? Eylemlerine destek verdiğiniz, hatta bazen gidip fotograf çektirdiğiniz insanlar, sonradan gidip canlı bomba eylemlerinde ortaya çıkıyorlar. Buradaki yanlışı görmüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"YAYLALARDA ERZAK BIRAKMAYIN"

Soylu, terör örgütleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Milletimize seslenmek istiyorum, yayla dönemi bitiyor. Ne olursunuz yaylalarda erzak bırakmayın. Dönerken derler ya 'pılınızı pırtınızı toplayın' diye. Ne var ne yok toplayın köydeki, şehirdeki evinize getirin. Mücadele topyekun bir mücadeledir. Gözyaşımızı nasıl bir millet olarak döküyorsak mücadelemizi de bir millet olarak yapmak zorundayız.

"PKK'YI BU KIŞ AÇ BIRAKACAĞIZ"

Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki kaymakamlarımızı ve valilerimizi, jandarma komutanlarımızı, emniyet müdürlerimizi buradan uyarıyorum, terör örgütünü bu kış aç bırakacağız.

Bakan Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı VİDEO



"LOJİSTİK DESTEĞE İZİN YOK"

Şehirlerden, kasabalardan, ilçelerden lojistik destek temin etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Unundan şekerine ne kadar bunları satan yer varsa hepsine gitmek, hepsine tek tek tembih etmek bizim temel görevlerimizdir."

"BU KIŞ ÇOK FARKLI OLACAK"

Terör örgütlerine yönelik birçok tedbir alacaklarını dile getiren Soylu, "Bu kış, terör örgütleri için çok farklı olacak. Hepsi için, sadece PKK değil, diğer terör örgütleri için de çok farklı olacak." dedi.