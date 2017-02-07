Bakan Soylu'nun acı günü

Fatih Camisinde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri, Süleyman Soylu'nun yanı sıra Neşat Soylu'nun çocukları Sadık, Mehmet ve İsmail Soylu kabul etti.
BAKAN SOYLU TABUTA OMUZ VERDİ
İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Soylu'nun naaşı tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. İçişleri Bakanı Soylu da tabuta omuz verdi.
Törene, Soylu'nun yakınları ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski bakanlardan Mehmet Ağar ve Erdoğan Bayraktar, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve vatandaşlar katıldı.
EYÜP SULTAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Soylu'nun cenazesi, Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedildi.