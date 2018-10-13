taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.9005
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.974

Bakan Süleyman Soylu Mehmetçik'le kahvaltıda buluştu

PKK'lı teröristlerin fare gibi kaçtığını söyleyen Bakan Soylu, "Dağların en tepelerine çıkıp 'artık sonunuz geldi hayvanlar' diye haykırmanızı istiyoruz." dedi.

AA | 13.10.2018 - 12:27..
  1. Haberler
  2. Gündem
Bakan Süleyman Soylu Mehmetçik'le kahvaltıda buluştu

Batman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmetçik ile kahvaltı yaptı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmek için Batman'a geldiğini söyledi.

Teröre karşı büyük bir mücadele verdiklerini belirten Soylu, bugün şehirlerin huzur içinde olmasının nedeninin güvenlik güçleri olduğunu söyledi.

"PKK'LILAR FARE GİBİ KAÇIYOR"

Teröristlerin fare gibi kaçtığını, bölündüklerini, parçalandıklarını anlatan Soylu, ikili üçlü gruplara dağıldıklarını, telsiz konuşmalarında seslerin titrek, korkarak çıktığına işaret etti.

Bakan Süleyman Soylu Mehmetçik'le kahvaltıda buluştu

"DAĞLARIN TEPELERİNE ÇIKIP, SONUNUZ GELDİ HAYVANLAR DİYE BAĞIRIN"

Her türlü hainliklerinin ortada olduğunu aktaran Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Terör örgütünün kadınları ayrı adamları ayrı rezillikler yapıyor. Ahlaksızlar. Bu bölgemizdeki insanların huzurunu, birliğini ve beraberliğini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Hepinizin dağların en tepelerine çıkıp 'artık sonunuz geldi hayvanlar' diye haykırmanızı istiyoruz. Bütün dünyaya, kim arkalarında olursa olsun ister Amerika ister başkaları olsun nasıl sonlarının geldiğini hep birlikte gösterme iradesi bu aziz milletimizin en önemli nişanesi olacaktır.

Bakan Süleyman Soylu Mehmetçik'le kahvaltıda buluştu


"KATO, CUDİ, GABAR, PÜLÜMÜR..."

Merak etmeyin, bu meselede sonuç bizim, hüsran ise terör örgütlerinindir. Çok iş yapıldı. Afrin'den Cerablus, Azez'e kadar, Kato'dan Gabar, Cudi, Pülümür, Kutuderesi, Tendürek, Ağrı'ya kadar her tarafta bizim borumuz ötüyor."

Bakan Süleyman Soylu Mehmetçik'le kahvaltıda buluştu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

494
Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

208
Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

185
PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

66
Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

54
Trump Brunson ile bir araya gelecek

Trump Brunson ile bir araya gelecek

224
Salah'ın kornerden attığı nefis gol

Salah'ın kornerden attığı nefis gol

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM