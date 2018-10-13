Bakan Süleyman Soylu Mehmetçik'le kahvaltıda buluştu

Batman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmetçik ile kahvaltı yaptı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmek için Batman'a geldiğini söyledi.

Teröre karşı büyük bir mücadele verdiklerini belirten Soylu, bugün şehirlerin huzur içinde olmasının nedeninin güvenlik güçleri olduğunu söyledi.

"PKK'LILAR FARE GİBİ KAÇIYOR"

Teröristlerin fare gibi kaçtığını, bölündüklerini, parçalandıklarını anlatan Soylu, ikili üçlü gruplara dağıldıklarını, telsiz konuşmalarında seslerin titrek, korkarak çıktığına işaret etti.

"DAĞLARIN TEPELERİNE ÇIKIP, SONUNUZ GELDİ HAYVANLAR DİYE BAĞIRIN"

Her türlü hainliklerinin ortada olduğunu aktaran Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Terör örgütünün kadınları ayrı adamları ayrı rezillikler yapıyor. Ahlaksızlar. Bu bölgemizdeki insanların huzurunu, birliğini ve beraberliğini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Hepinizin dağların en tepelerine çıkıp 'artık sonunuz geldi hayvanlar' diye haykırmanızı istiyoruz. Bütün dünyaya, kim arkalarında olursa olsun ister Amerika ister başkaları olsun nasıl sonlarının geldiğini hep birlikte gösterme iradesi bu aziz milletimizin en önemli nişanesi olacaktır.





"KATO, CUDİ, GABAR, PÜLÜMÜR..."

Merak etmeyin, bu meselede sonuç bizim, hüsran ise terör örgütlerinindir. Çok iş yapıldı. Afrin'den Cerablus, Azez'e kadar, Kato'dan Gabar, Cudi, Pülümür, Kutuderesi, Tendürek, Ağrı'ya kadar her tarafta bizim borumuz ötüyor."