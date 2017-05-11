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Bakan Soylu talimatı verdi: 9 bin 951 polis göreve

"Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 9 bin 951 polis görev yapacak.

11.05.2017 - 12:35
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde okul çevrelerinde eş zamanlı olarak "çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması" başlatıldı.

"Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen uygulamaya asayiş, çocuk, narkotik, terör, trafik, kaçakçılık ve organize ile özel harekat birimlerinden 2 bin 725 ekipte görevli 9 bin 951 personel katılıyor.

Bakan Soylu talimatı verdi: 9 bin 951 polis göreve

OKUL YAKINLARINDAKİ HER YER KONTROL EDİLECEK

Polis ekiplerince, çocukların huzur ve güven ortamında eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla çevresinde risk unsuru bulunduğu tespit edilen 897 okulun yakınındaki parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları kontrol ediliyor.

Ayrıca, okul servis araçları ile şoförleri de "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" doğrultusunda denetleniyor. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un uygulamaya ilişkin anlık bilgi alarak çalışmaları yakından takip ettiği belirtildi.

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