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Bakan Tüfenkci: 15 Temmuz'u unutturmayacağız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci "Vatandaşlarımız yine sabaha kadar nöbet tutacak" dedi.

15.07.2017 - 16:34
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bülent

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki Bakanlık standında vatandaşlarla bir araya geldi.

"HAİN DARBE GİRİŞİMİ SONRASI GÜMRÜKLERDE YAŞANANLARI HATIRLATMAK İSTİYORUZ"

"Şanlı direnişin" yıl dönümü vesilesiyle hainlerin bombaladığı, düşmana karşı kullanılması gereken silahların Türk milletine yöneltildiği mekanlarda anma etkinlikleri düzenleneceğini kaydeden Tüfenkci, Bakanlık olarak hem vatandaşlarla bir arada olmak hem de hain darbe girişimi sonrası gümrüklerde yaşananları hatırlatmak istediklerini söyledi.

"UNUTTURMAYACAĞIZI BİR KEZ DAHA DÜNYAYA HAYKIRACAĞIZ"

Tüfenkci, 15 Temmuz gecesi toplumun bütün kesimlerinin kahramanca duruş sergilediğini anımsatarak, "Esnafımız, sanayicimiz, tüccarımız bu meydanlardaydı. Buralarda sivil direniş ortaya koydular, buralarda şehitler verdik. Vatandaşlarımız yine sabaha kadar nöbet tutacak, 15 Temmuz'u unutmadığımızı, unutturmayacağımızı bir kez daha dünyaya haykıracağız." diye konuştu.

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