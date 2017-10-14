Bakan Tüfenkci: IMF büyüme tahmilerini yine revize edecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatyalı İşadamları Derneği'nin (MİAD) İzmir'de bir otelde düzenlediği toplantıya katıldı.

"HERHANGİ BİR ÜLKE 6 AY DEĞİL 6 YILDA ZOR TOPARLANIRDI"

Malatyalı işadamları ve bazı milletvekillerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini ifade ederek, “15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu, millete karşı yapılan bir darbe girişimiydi. Milletin sağduyusu, birlik ve beraberliğiyle, sivil bir mücadeleyle bu hain darbe girişimini atlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kısa sürede ekonomiyi toparlayarak yolumuza devam ettik. Böyle bir saldırı ve akabinde yaşanan terör olaylarını ele aldığımızda herhangi bir ülke, bırakın 6 ayı, 6 yılda zor toparlanırdı.





IMF YENİDEN REVİZE ETMEK ZORUNDA KALACAK

2016'da büyüme oranlarımızla, 2017'de 7 civarında büyüme oranlarını yakalamış olacağız. Geçtiğimiz gün IMF büyüme rakamlarını revize etti. Göreceksiniz, 2018'de de bu büyüme oranlarını yakalayacağız ve IMF bir kez daha büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kalacak" dedi.