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Bakan Turhan Rize'ye geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, sel ve taşkınların yaşandığı Rize’ye gelerek incelemelerde bulundu.

İHA | 02.08.2018 - 17:48..
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, beraberinde DSİ Genel Müdürü Murat Acu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile birlikte Rize’de meydana gelen sel ve taşkınları yerinde görüp, incelemek için bölgeye geldi.

"DERELERİMİZDE TAŞKINLAR OLUŞTU"

Bölgeyi havadan inceledikten sonra Rize merkeze bağlı Taşköprü köyünde incelemelerine devam eden Bakan Turhan "Rize ilimizin bazı bölgelerinde oluşan şiddetli yağmur nedeniyle derelerimizde taşkınlar oluştu. Bizde sabahleyin haberi alır almaz eski bakanlarımız Hayati Yazıcı bey, Osman Aşkın Bak bey ve DSİ Genel Müdürümüzle birlikte olayları yerinde incelemek üzere Ankara’dan Rize’ye intikal ettik. Helikopter ile Kalkandere, Güneysu ilçeleri ve Çaykent Beldesinde bulunan derelerdeki akışı izledik. Valimizden, kaymakamlarımızdan bilgi aldık." dedi.

Bakan Turhan Rize'ye geldi

"YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI"

Turhan, "Çok şükür bir can kaybı yok. Oluşan bazı maddi hasarlar var. Bu hasarları telafi etmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli çalışmayı yapacaklar. Yağış esnasında sellerden dolayı bazı yollarımızda ulaşımda aksanma yaşandı ama DSİ, belediyelerimiz ve ekiplerimiz tarafından yollar ulaşıma açıldı." ifadelerini kullandı.

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