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Bakan Varank, Ar-Ge laboratuvarının kapanmasını engelledi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin AR-GE Laboratuvarı'nın kapatılacağı haberleri üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olaya el attı, açık kalmasını sağladı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 20:50..
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yeni bir döneme geçen Türkiye'de bürokrasiden kurtulmanın, hızlı ve etkin adımlar atmanın ilk meyveleri alındı.

LABORATUVAR KAPANMAKTAN KURTARILDI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü Ar-Ge Laboratuvar sorumlusu Doç Dr. Sinan Kıvrak’ın laboratuvarın kapatılmak istenmesine ilişkin dün akşam “Saat 21:30, gençler hala aktif bir şekilde çalışıyor. Bir senede 50’ye yakın proje yaptığımız bu laboratuvar, yönetim tarafından KAPATILIYOR. Peki; bu gençler nasıl ve nerede yetiştirilecek. Gecesinden gündüzünden feragat eden bu nesil heba edilirse, yazık olur.” mesajını laboratuvar çalışmalarını içeren bir video ile sosyal medya (twitter) hesabı üzerinden paylaşmasının ardından konuya müdahil olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, üniversite yönetimi ile görüşerek sorunun çözülmesini sağladı.

Bakan Varank, Ar-Ge laboratuvarının kapanmasını engelledi

"SAYIN BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Öğrencilerin önemli projelere imza attığı laboratuvarda özellikle savunma sanayine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. Bakan Varank’ın müdahil olmasının ardından laboratuvar tamamen Ar-Ge çalışmalarına tahsis edildi.Laboratuvar ile ilgili sıkıntının çözülmesinin ardından kararı yine sosyal medya hesabından paylaşarak sevincini dile getiren Doç. Dr. Kıvrak, Bakan Varank’a da yine sosyal medya üzerinden yazdığı “Problemin çözülmesine bizzat müdahil olan Sayın Bakanımıza @varank , değerli yardımcılarına ve dahi bilgimiz dahilinde olmayıp problemin çözülmesine katkıda bulunan tüm devlet büyüklerimize şahsım ve öğrencilerim adına gönülden teşekkürlerimi sunarım.” mesajı ile teşekkür ederek, öğrencileri ile o anı resmeden bir fotoğrafı da paylaştı.

Bakan Varank, Ar-Ge laboratuvarının kapanmasını engelledi

Bakan Varank, Ar-Ge laboratuvarının kapanmasını engelledi

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