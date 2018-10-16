taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.79525
Euro
6.70775
Altın
1226
Borsa
98631.27
Gram Altın
228.141

Bakan Varank bütçeden kesinti yapıldığı iddiasına yalanla

Geçen yıla göre bakanlığın bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiasına yanıt veren Bakan Varank, "Bu koca bir yalan" dedi.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 08:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıla göre bakanlığın bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiasını yalanladı.

Varank, bazı haberlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinde geçen yıla göre yüzde 50 kesinti olduğu iddialarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"KOCA BİR YALANDAN İBARET"

Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret. Bugün imzaladığım Bakanlığımız 2019 bütçe teklifi 7,7 milyar lira. 2018 bütçe başlangıç ödeneğimiz ise 5,7 milyar lira idi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Plan'daki bağlı/ilgili kuruluşların bütçesini görmeyip uyduranlar, bakanlığımıza bir telefon açsalar gerçeği öğrenirlerdi. Ama dert başka..."

Bakan Varank bütçeden kesinti yapıldığı iddiasına yalanla

Bakan Varank bütçeden kesinti yapıldığı iddiasına yalanla

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 iddiası sürüyor

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 iddiası sürüyor

61
Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

30
Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

15
Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

50
Eren Erdem'in cezaevi istekleri

Eren Erdem'in cezaevi istekleri

42
Türkiye'nin tank avcıları testlerden başarıyla geçti

Türkiye'nin tank avcıları testlerden başarıyla geçti

8
Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü

Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM