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Bakan Varank Enflasyonla Mücadele Programı'nda

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Mustafa Varank, işletmelerin kredilerine yüzde 14 destek verdiklerini söyledi.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 15:23..
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Enflasyonla Topyekün Mücadele planı toplantısı başladı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fiyat artışlarını aşağıya çekmek için Finansman Destek Programı'nı başlattıklarını söyledi.

Varank "İşletmelerin TL cinsinden kredilerine yüzde 14'e kadar destek veriyoruz" dedi.

KOSGEB BORÇLARI

KOSGEB'in enflasyonla mücadelede önemli bir kurum olarak gördüklerini ifade eden Varank, KOSGEB borçlarını erteleme süresini 3 ay daha uzattıklarını söyledi.

Varank "Yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1,5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank Enflasyonla Mücadele Programı'nda VİDEO

YÜZDE 14'E KADAR FİNANSMAN DESTEĞİ

Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bağlı kurumlarımızla birlikte elimizdeki tüm araçları seferber ediyoruz. Öncelikle finansman destek programını hayata geçiriyoruz. İşletmelerin TL cinsi kredilerinde yüzde 14'e kadar finansman desteği vereceğiz.

İhracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor oranında yeni bir destek veriyoruz. 3 milyar liralık finansman erişim sağlanmış olacak.

KOSGEB borçları 1 yıl ertelenecek. KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına %25’e kadar ilave destek sağlayacağız.

Cari açığa neden olan ürünler için yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1,5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz."

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