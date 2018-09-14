Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST için Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi'nde roket yarışları düzenlendi. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 28 takım, kendi imkanlarıyla ürettikleri özgün tasarım roketleri daha yükseğe fırlatmak için kıyasıya mücadele etti.

YARIŞMA 2 FARKLI KATEGORİDE DÜZENLENDİ

Gençler, roketle 3 bin metre irtifaya 4 kg faydalı yük çıkarıp paraşütle yere indirmek için yarıştı. Amaç; öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırmak, kabiliyetlerini geliştirmek. Dünyada ABD’den sonra ikinci olma özelliği taşıyan yarışma, alçak ve yüksek irtifa olmak üzere 2 farklı kategoride yapıldı.

Bakan Varank gençlerin roket heyecanına ortak oldu VİDEO

ROKETLERİ İNCELEDİLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Teknoloji Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yarışmanın üçüncü gününde gençleri yalnız bırakmadı. Önce roketleri incelediler, daha sonra roket rampalarını kontrol ettiler. Hazırlıklar tamamlanınca da ellerine dürbün alıp roketlerin ateşlenme anını izlediler. Bu esnada ortaya nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Roket atışları rüzgara rağmen başarıyla gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, roketlerin ateşlenme ve fırlatılma anlarını ise sosyal medya hesabından paylaştı. Varank mesajında, “Üniversiteli ve liseli öğrenci takımlarımızın katıldığı roket yarışması bir ilk. Gençlerimizin yazacağı başarı hikayeleri işte bu yarışmalardan geçiyor. Bu tarihi ana şahitlik etmek üzere Tuz Gölü’ndeyiz.” ifadesini kullandı.

BAKAN VARANK ODTÜ İÇİN DEVREYE GİRDİ

Bakan Varank, Montajı zamanında tamamlayamayan bu nedenle finalde roketini ateşleyemeyen ODTÜ’nün roket takımı için devreye girdi. Öğrencilerin yarışma harici roket fırlatmalarına izin verildi.

Bakan Varank ODTÜ'li öğrencilere yardım etti VİDEO

Bakan Varank’a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar da eşlik etti.