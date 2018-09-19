Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti.

Bakan Varank, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve diğer yetkililerden Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek 15 adet Hürkuş’un seri üretimi ve T625 genel maksat helikopterinin ilk uçuşu hakkında bilgi aldı.

Bakan Varank Hürkuş'un deneme uçuşuna katıldı ViDEO

11 DAKİKALIK DENEME UÇUŞU

Varank, Hürkuşların her gün düzenli olarak yapılan deneme uçuşlarından birine de katıldı. TUSAŞ test pilotu Murat Özpala komutasında Hürkuş ile icra edilen 139’uncu uçuş, yer seviyesinden maksimum 8 bin feet yükseklikte gerçekleştirildi. Zaman zaman yüksek hızlı pasaj geçişler ile stall manevraları yapılan deneme uçuşu 11 dakika sürdü.

"HÜRKUŞ İLE GURUR DUYUYORUM"

Varank, daha sonra 6 Eylül’de ilk uçuşunu gerçekleştiren yerli helikopter T625'i inceledi. TUSAŞ tesislerinde devam eden diğer projeleri de inceleyen Bakan Varank, ''Hürkuş'un milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilmiş ve üretilmiş olmasından dolayı gurur duydum. Semalarımızdaki hava araçları her geçen gün daha fazlası kendi imkanlarımızla ürettiklerimizden oluşuyor. Bu ülkemiz için önemli bir güçlenme vesilesi. Ülkemizin savunma ve havacılık sanayiinde kat ettiği mesafe gurur verici düzeydedir. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar ile bu tabloyu taçlandırmak istiyoruz. Burada da yetkililerimizle konuştuk.





"İZLEMEK İSTEYENLERİ TEKNOFEST İSTANBUL'A DAVET EDİYORUM"

Hürkuş, gençlerimizin yakından görmesi ve tanıması için TEKNOFEST’de olacak. Bu milli gururumuzu izlemek isteyenleri TEKNOFEST İstanbul’a davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Uçuş öncesinde Varank’a pilot Özpala ve ekibi tarafından eğitim verildi. Eğitimi dikkatle dinleyen Varank’ın oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.