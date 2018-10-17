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Bakan Varank ilik donörü oldu

Sağlık Bakanlığı ile Kızılay’ın ortaklaşa yürüttükleri kök hücre projesi kapsamında kan örneği veren Bakan Varank, kemik iliği donörleri arasına katıldı.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 21:56..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığın ilgili kuruluşu TSE’nin TOBB’ta gerçekleştirilen “Standardizasyon Zirvesi” programına katıldıktan sonra sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Güvenpark’ta bulunan Kızılay Kan Bağışı tırına uğrayan Bakan Varank, kan örneği vererek, kemik iliği donörü oldu.

“BİR HASTAMIZIN BİLE”

Türkiye’de ilik nakli bekleyen pek çok hasta bulunduğunu ifade eden Varank, “Bir hastamızın bile şifasına vesile olabilirsek bu bizim için büyük bahtiyarlık olur. Bunun için ben de, ‘Hikayeme Can Ver’ diyorum. Kızılay’ın kök hücre bağış kampanyasına destek oluyorum” dedi.

Bakan Varank ilik donörü oldu

VİDEO İLE DESTEK İSTEDİ

Lösemi hastası gazeteci Nazlı Sümer Akdoğar, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile ‘Hikayeme Can Ver’ ismiyle bir kampanya başlatarak, sadece kendisi için değil lösemi hastası olan binlerce hasta için kan örneği çağrısında bulunmuştu.

Bakan Varank ilik donörü oldu

BAKAN VARANK’A TEŞEKKÜR

Bakan Varank’ın kan örneği vererek ilik donörü olduğunu öğrenen Gazeteci Akdoğar, sosyal medyadan açıklama yaparak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank da hikayemecanver dedi ve ilik nakli için bağışçı adayı oldu. Sayın @varank çok teşekkür ederim” mesajını paylaştı.

Bakan Varank ilik donörü oldu

TÜRKÖK PROJESİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı ile Kızılay tarafından ortaklaşa yürütülen TÜRKÖK (Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi) 2014’ten bu yana faaliyet gösteriyor. TÜRKÖK kapsamında bugüne kadar 355 bin kişi kök hücre bağışında bulunmak için kan verdi. Bugüne kadar verilen numunelerden yaklaşık 3 bininde eşleşme oldu. Bu kapsamda 900 kök hücre nakli gerçekleştirildi.

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