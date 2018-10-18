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Bakan Varank sanayicileri dinledi

Gaziantep Sanayi Odası Meclis toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep’in üreten ve çalışan bir şehir olduğunu söyledi.

İHA | 18.10.2018 - 22:59..
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GSO Ekim ayı Meclis Toplantısı Bakan Mustafa Varank’ın katılımıyla GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

"GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"

Toplantıda konuşan Bakan Varank, Gaziantep’te olmaktan ve GSO Meclis Toplantısına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gaziantep çalışan, üreten ve sanayisiyle ülkemizin öncü şehirlerinden birisi” dedi.

Varank, sanayicilerin sorunlarını dinlemek ve çözmek için sanayicilerle bir araya geldiklerini belirttiği konuşmasında, Gaziantep’i yaşanan sıkıntılara rağmen süreci iyi yönetebilen bir şehir olarak gördüğünü söyledi. Varank, “Gaziantepli sanayiciler çok güçlü ve zorlukların üstesinden gelmeyi biliyor. İnşallah bu süreci hızlıca atlatırsak daha mutlu, daha güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank sanayicileri dinledi

Bakan Varank sanayicileri dinledi VİDEO

YERLİ MAKİNAYA YÜZDE 25 BÜTÇE

Toplantıda makine sektörü ile ilgili bir de müjde veren Varank, KOSGEB tarafından KOBİGEL Teknolojik Ürün Yatırım ve Stratejik Ürün Yatırım Programı kapsamında makinalarla ilgili yüzde 25 yerli makinaya, yüzde 15 de yabancı makinaya ek bütçe verileceğini açıkladı.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da, Gaziantep ve Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirterek, “Önümüzdeki taşlar temizlendikçe biz koşmaya başlarız. Biz ülkemiz için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Gaziantepli sanayiciler olarak bundan sonra da ülkemiz için, ekonomimiz için yedi gün yirmi dört saat çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Varank sanayicileri dinledi


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