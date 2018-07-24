Bakan Varank yerli otomobil için 'Babayiğitler'le buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kabul ederek, ilk toplantısını yaptı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaptıktan sonra Bakan Varank'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

KATILIMCILARIN HEPSİYLE GÖRÜŞTÜ

Ziyarette, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk ile Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça, Kaan Terzioğlu, Kamil Süleyman Yazıcı ve Okan Baş hazır bulundu.

Toplantıda, Bakan Varank ve Yönetim Kurulu, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin son durumunu masaya yatırdı. Varank, yaklaşık 4 saat süren toplatıda, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin yol haritasına ilişkin bilgi aldı.

"2019 SONUNDA PROTOTİP HAZIR"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıyla ilgili "Türkiye'nin 60 yıllık hayalini en kısa sürede gerçekleştireceğiz. 5 büyük grubumuz ve TOBB olarak el ele verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devletimiz de bizi destekliyor. Sayın Bakanımız da ilk günden desteğini hissettirdi. İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor." diye konuştu.