Bakan Varank'tan köy okuluna teknolojik destek

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Gölcük Mahallesi'ndeki yaklaşık 300 öğrenciler taşımalı sistemle eğitim gördüğü Gölcük İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Gökhan Ersoy, yaklaşık 20 gün önce sosyal medya üzerinden okulun ihtiyaçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na iletti.

Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçti.

BAKANDAN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçti. Öğretmen Gökhan Ersoy ile iletişime geçen Bakanlık yetkilileri, kısa sürede okula 5 bilgisayar, fotokopi makinesi ve projeksiyon cihazı gönderdi.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

CİHAZLAR ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE SUNULDU

Öğretmen Gökhan Ersoy, "Teknolojik imkanların gelişmesi sayesinde sosyal medya kullanımı arttı. Biz de bu sayede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla sosyal medya üzerinden iletişime geçtik. Okulumuzun eksikleri ve ihtiyaçları için destek istedik. Bakanlık yetkilileri de bizimle iletişime geçerek ihtiyacımız olan bilgisayar, fotokopi makinesi ve projeksiyon cihazını gönderdi. Öğretmenler olarak öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek adına elimizden gelen bütün çabayı harcıyoruz. Gelen teknolojik cihazları hemen öğrencilerimizin hizmetine sunduk" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Öğrenciler de desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na teşekkür etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha önce de Şanlıurfa'da yazılım teknolojileri üzerine çalışma yapan üniversite öğrencilerinin yaşadığı internet probleminin giderilmesini sağlamıştı.