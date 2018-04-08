Bakan Yılmaz: 11 bin dersliğe ihtiyacımız var

Eğitim-öğretim yılında toplam 65 bin okulda bir milyondan fazla öğretmenin yaklaşık 18 milyon öğrenciye eğitim verdiğini dile getiren Yılmaz, kaliteli ve fırsat eşitliği temelli eğitimin vazgeçilmez ilke olduğunu vurguladı.

Yılmaz, daha kaliteli bir eğitim için ikili öğretime 2019 yılının sonuna kadar son vermek istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"EĞİTİME 64 MİLYAR YATIRIM YAPTIK"

"İkili eğitime son vermek için tüm Türkiye genelinde 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. Şu anda 47 bin dersliğimizin inşası devam ediyor. 11 bin dersliğe ihtiyacımız var. Bugüne kadar Türkiye genelinde eğitime yaklaşık 64 milyar lira yatırım yapıldı.





İstanbul'a ise yaklaşık 9 milyar liralık eğitim yatırımı yapıldı ve devam ediyor. İkili eğitime son vermede en çok zorlanacağımız il İstanbul. İstanbul'da bu hedefi, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştireceğimiz İl Milli Eğitimine Destek Seferberliği ile yakalayabileceğimize inanıyoruz."