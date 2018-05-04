Bakan Yılmaz: Artık imam hatibin bir manası var

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen İstanbul Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürleri Çalışma Toplantısı'ndaki konuştu.

Bakan Yılmaz, toplantıların imam hatip okullarının eğitim ve öğretim faaliyetlerini değerlendirmek ve bakanlığın merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı arasındaki uyumu, koordinasyonu sağlaması açısından önem taşıdığını söyledi.

"İMAM HATİPLİLERİN EĞİTİM SORUNUNU ÇÖZDÜK"

Bakan İsmet Yılmaz, "Her okulumuzun olduğu gibi imam hatip okullarının da eğitim sorunlarını hep beraber çözdük. Türkiye genelinde 2 bin 750 imam hatip ortaokulumuzda 713 bin 561 öğrencimiz, 38 bin 202 öğretmenimiz de eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütüyor. Bin 539 Anadolu imam hatip lisesinde 645 bin 305 öğrencimiz ve 42 bin 775 öğretmenimizle eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütüyoruz. İstanbul'da da 249 imam hatip ortaokulu, 161 bin 510 öğrencimiz, 183 Anadolu imam hatip lisemizde 96 bin 815 öğrencimiz var. Artık imam hatibin bir manası var.

Muhtemelen bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın da katkısı olmuştur. Birçok değerli devlet ve bilim adamı yetişti. Buradan yetişene milletimizin kafasında farklı bir tasavvur var. O tasavvur da ilave bir sorumluluk yüklüyor bizlere. Buradan yetişenler milli ve manevi değerlerine bağlı ülkesini, vatanını sever, milleti için çalışır, iki günü birbirine eşit olsa ziyandayız diye düşünür ve bu anlayışla da kendisini başarılı kılmak için çalışır.' Bundan sonra da inşallah buradan yetişen öğrencilerimiz, yine ülkemizin yarınını emanet ettiğimizde hiç arkamızda bir kaygı duymadan yola devam edeceğimiz gençler çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"OKUMA YAZMA ORANI ARTTI"

İsmet Yılmaz şöyle devam etti, "15 yaş üzeri okuma yazma bilenlerin oranı 2002'de yüzde 85,1'di. Bu, yüzde 14,9'u okuma yazma bilmez demek, yani her 100 kişiden 15 kişi okuma yazma bilmezdi. Şimdi bunun oranı, her 100 kişiden 96'sı okuma yazma bilir, her 100 kişiden 4'ü okuma yazma bilmez diyebiliriz. 2002'de 15'ti, şimdi 4'e düştü. Yaklaşık 4 kat azaldı diyebiliriz. TÜİK'e göre okuma yazma bilmeyen vatandaşımızın sayısı 2 milyon 400 bin. İnanıyoruz ki gerçek sayı bunun da aşağısında.

Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendinin himayelerinde okuma yazma seferberliği başlattık. İnşallah iyi bir mesafe aldık. Allah nasip ederse yıl sonunda okuma yazma bilme oranını hemen hemen yüzde 100'e çıkartacağız, yüzde 99'u geçeceğiz. Bunların içerisinde eğitim alamayacak durumda olanlar da olabilir. Bu rakamlar onun içerisinde" dedi.



