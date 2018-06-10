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Bakan Yılmaz: Beşeri sermayeyi nitelikli kılan eğitimdir

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğitim yoksa nüfusunuz size yüktür. Ama ama nüfusunuz eğitimliyse sizin için güçtür" dedi.

AA | 10.06.2018 - 09:09..
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Piri Reis Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı.

Törende, ilk olarak Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan, Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan ve Prof. Dr. Taner Berksoy tarafından Bakan Yılmaz'a cübbe giydirilip, fahri doktora unvanı verildi.

İsmet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, eğitimin Türkiye'nin en önemli konusu olduğunu ve söyledi.

"ÖĞRENCİ SAYIMIZ ARTTI"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "2002 yılında yüksek öğretimdeki öğrenci sayımız 1 milyon 600 bindi. Şimdi 7,5 milyon. Bu öğrenci sayısıyla Avrupa'da Rusya'dan sonra ikinciyiz. Rusya'nın nüfusu bizden fazla. 2002'de üniversiteye girme çağında olan her 100 öğrenciden ancak 12'si yüksek öğretime giderken, bugün 100 öğrenciden 43'ü yüksek öğretime gidiyor. Okullaşmada da Slovenya'dan sonra Avrupa'da ikinciyiz. Öğretim elemanı sayımız 151 bin 763. Bunun 71 bin 390'ı da öğretim üyesidir. Altyapı bitecek ki kaliteden bahsedebilelim. Şimdi üniversitelerimizde yeteri kadar yatay büyüme oldu. Üniversite sayımız, öğrenci sayımız artt" dedi.

Bakan Yılmaz: Beşeri sermayeyi nitelikli kılan eğitimdir

"EĞİTİM KALİTESİNİ ARTIRMAMIZ LAZIM"

Bakan Yılmaz, "Şimdi eğitimin kalitesini artırmamız lazım. Bunun için de Yüksek Öğretim Kalite Kurulu kuruldu. Üniversitelerimiz her alanda çalışsın ama bir alanda ihtisaslaşmasını istiyoruz. Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması kapsamında 5 üniversitemizi belirledik. Bunun bir sonraki aşaması 10 araştırma üniversitesi belirlenecek. Devlet yüksek öğretim kurumlarında çalışanlar Ar-Ge yapmak isterse 1 yıl ücretli izne ayrılabilecek. Bilimsel araştırma projelerinde görevlendirilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilecek Öğretim görevlilerinin de 75 yaşına kadar çalışmalarına imkan verildi" şeklinde konuştu.

Bakan Yılmaz: Beşeri sermayeyi nitelikli kılan eğitimdir

"BEŞERİ SERMAYEYİ NİTELİKLİ KILAN EĞİTİMDİR"

"Türkiye beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş dünyadaki ender ülkelerden birisi olduğunu dile getiren Bakan Yılmaz, "Beşeri sermayeyi nitelikli kılan eğitimdir. Eğitim yoksa nüfusunuz size yüktür. Ama nüfusunuz eğitimliyse sizin için güçtür. Türkiye beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarmıştır. Eğitimin nihai çıktısı da milli gelirdir. Son 10 yılda OECD ülkeleri arasında milli gelirinin en çok artıran ülke Türkiye'dir" diye konuştu.

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