Bakan Yılmaz: Öğrenciler farklı kültürleri tanısın

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir'de Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla ile görüştü.

Gazetecilere kısa süreli açıklamalarda bulunan Yılmaz, okul müfredatına ekledikleri farklı dil ve lehçelerin öğrencilerin kültürel gelişmelerinde katkı sunacağını söyledi.

TÜRKİYE VE ARNAVUTLUK'UN ORTAK KÜLTÜRÜ

Türkiye ile Arnavutluk'un yüzyıllarca ortak geçmişe sahip, dost, kardeş iki ülke olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, asırlara dayanan güçlü bağların iki ülkeyi ortak sınırı olmasa da ortak tarihi ve kültürüyle birbirine bağlı komşu ülke yaptığını anlattı.

"GEÇMİŞ VE GELECEK EĞİTİMLE KURULUR"

Arnavutluk'ta Türk tarihine ait eserler bulunduğunu, Türkiye'nin de Arnavutluk'tan sonra en fazla Arnavut'un yaşadığı yer olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, "Bir ülkenin geçmişiyle geleceği arasındaki köprü eğitimle kurulur. Kültürümüzü, dilimizi, tarihimizi en iyi şekilde gelecek nesillere eğitimle aktarabiliriz. Yaşayan diller ve lehçeler dersini 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokullarımızda seçmeli dersler arasında okutmaya başladık.

Halihazırda Zazaca, Kurmanca, Adigece, Abazaca, Gürcüce, Lazca'nın yanı sıra Bosnakça ve Arnavutça da okutulan diller arasında yerinin aldı. Öğrencilerin farklı kültürleri tanımasını istiyoruz. Kültürü tanımanın ilk aşamasında o dile aşina olmaktan geçiyor. Bu aşinalığı sağlamak için güzel bir uygulamaya bugün hep birlikte şahitlik ediyoruz."