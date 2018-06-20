Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz şöyle konuştu:

"Bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, öğrencisine ev ödevi vermeyecektir. Öğrencilerimizin dikkatlerini daha çok derse yoğunlaştırmalarını, konuyu derste öğrenmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarımız da okulda, sınıfta öğrendiklerini eve gittiklerinde tekrarlayacaklar, öğrendiklerini daha da pekiştireceklerdir. Bundan sonra ezber olmayacak, eski dershane eğitim usulleri tekrar edilmeyecek. Tam gün eğitime geçen okullarımızda öğle yemeklerini Bakanlık olarak biz karşılayacağız."