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Bakan Yılmaz: Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, önümüzdeki dönem çocuklara kodlama dersinin uygulamasını yapabilmeleri için tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planladıklarını bildirdi.

AA | 21.04.2018 - 14:44..
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen kitap fuarının açılışında konuştu.

Eğitime yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan en önemli yatırım olarak gördüklerini anlatan Yılmaz, hiçbir şeyin eğitim kadar gerekli olmadığının altını çizdi.

Bakan Yılmaz: Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar

TABLET YERİNE KLAVYE

Kodlama dersini başlattıklarına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem çocuklarımıza kodlama dersinin uygulamasını yapabilsinler diye tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planlıyoruz.

Önümüzdeki dönem meslek lisesi ve özel eğitim kurumlarını da bu kapsama alacağız. Dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bugün görev yapan her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atandı. Bu yıl 25 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız. 600 binden fazlası bizim dönemimizde atanmış öğretmenlerimizle, evlatlarımıza daha iyi eğitim vereceğiz."

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