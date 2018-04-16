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Bakan Yılmaz üstün başarı gösteren öğrenciyi kutladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, John Hopkins Üniversitesi'nin Olağanüstü Yetenek Araştırması sınavında başarı göstererek eğitim programına dahil edilen Ilgaz Altınören'i tebrik etti.

AA | 16.04.2018 - 12:03..
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Amerika'da eğitim programına katılmayı hak kazanan 11 yaşındaki Ilgaz Altınöner, Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Altınöner'i telefonla arayan İsmet Yılmaz, başarılı öğrenciyi kutladı.

EĞİTİME DAHİL OLMAK İÇİN ÜSTÜN BAŞARI GEREKİYOR

Programa kabul edilmek için 13 yaşın altındaki öğrencilerin, uluslararası sınavında matematik veya sözel alanların birinde olağanüstü bir başarı göstererek, 700'ün üzerinde puan alması gerekiyor.

Bakan Yılmaz üstün başarı gösteren öğrenciyi kutladı

"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM"

Bir öğrencinin başarısının sadece okulun çabasıyla ve öğretmenlerle olamayacağını ifade eden Yılmaz, "Aile olarak mutlaka sizin sağladığınız huzur ortamı ve destek ile mümkün olabilir. Bu yüzden bütün aile bireylerinizi tebrik ediyorum, başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi.

Bakan Yılmaz üstün başarı gösteren öğrenciyi kutladı

Ilgaz Altınöner

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Türk öğrenciden dünya çapında başarı

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