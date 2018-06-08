Bakan Yılmaz'dan ailelere karne mesajı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılının, sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

İsmet Yılmaz, "Çocuklarımızın başarılarını, sadece karnelerinden, karnedeki notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karneler, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların, gösterilen performansın neticesidir, başarının değerlendirilmesinde ise sadece bir araçtır" dedi.

GÜÇLÜ BİREY VURGUSU

Eğitimin, milli kültürü yaşatmanın en temel yolu olduğunu belirten Bakan Yılmaz, gelecek nesillere binlerce yıllık birikimin, kültürün, tarihin, milli ve manevi değerlerin, eğitimle aktarılabileceğini söyledi.

İsmet Yılmaz, gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapıldığını söyleyerek, "Bu bilinçle evlatlarımızı, teknolojiye yön verebilen, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan güçlü bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz, amacımız; hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

"KARNE ZEKA GÖSTERGESİ DEĞİLDİR"

İsmet Yılmaz, "Çocuklarımızın başarılarını, sadece karnelerinden, karnedeki notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karneler, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların, gösterilen performansın neticesidir, başarının değerlendirilmesinde ise sadece bir araçtır. Unutmamalıyız ki karne, öğrencimizin değerini, şahsiyetini, kişiliğini ve zeka seviyesini belirleyecek bir gösterge değildir" şeklinde konuştu.