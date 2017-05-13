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Bakan Yılmaz'dan öğretmen adaylarına KPSS uyarısı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 21 Mayıs'ta yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi öğretmen adaylarını uyardı.

13.05.2017 - 22:42
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  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Tarihi Kentler Birliği programına katıldı. Paşabahçe Kütükev'de düzenlenen program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz 21 Mayıs'ta yapılacak KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı öncesi öğretmen adaylarına uyarılarda bulundu.

Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) hukuk kurallarına bağlı ve kimsenin bu kuralları ihlal etmeden sağlıklı bir sınav sistemini hayata geçirmek istediğini söyleyen Bakan Yılmaz, "Öğrencilerimiz sınavın başlamasından belli bir süre önce gelsin, gerekli kontrolleri yapılsın ve sınav başladığı anda da sınav başlasın. Yani sınava girsin, bir arada girip de diğer insanların dikkatini dağıtmasın zamanını çalmasın' diye bir kural koydu. Dolayısıyla ben bütün kardeşlerime hak kaybına uğramamaları için ÖSYM tarafından konulan kurallara harfiyen uymalarını öneriyorum. Eğer ÖSYM '15 dakika önce gelin' diye açıklama yapmışsa, ÖSYM'nin çağırdığı saatten de önce gitmeleri halinde hiçbir kardeşim mağdur olmaz.''


Bakan Yılmaz'dan öğretmen adaylarına KPSS uyarısı

"ÖĞRENCİLER ÖSYM'NİN KURALLARINA UYSUN"

Daha önce yaşanan mağduriyetlerin toplum vicdanını sızlattığını söyleyen Bakan Yılmaz, "Ancak ÖSYM de diyor ki 'sağlıklı bir sınav yapmak için bu kuralları uygulamak zorundaydım' diyor. Dolayısıyla sınava girecek kardeşlerimizin, vatandaşlarımız kurallara uymayı, hem de ÖSYM'nin bu kuralları vatandaşın kabul edeceği şekilde gerekli duyurusunu yapmasını istiyoruz. Şimdi benim çağrım bu sınava girecek kardeşlerimiz ÖSYM tarafından açıklanmış olan kurallara harfiyen uysunlar, herhangi bir hak kaybına sebebiyet olmasın" şeklinde konuştu.

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