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Bakan Yılmaz'ın konvoyundaki makam araçları kaza yaptı

Sivas'a ziyarete giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konvoyunda bulunan iki araç çarpıştı.

27.10.2017 - 13:08
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Sivas'ın İmranlı ilçesine ziyarete giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konvoyunda bulunan Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen makam aracı ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'u taşıyan Alparslan Kekül yönetimindeki makam araçları Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Kavşak'ta çarpıştı.

Bakan Yılmaz'ın konvoyundaki makam araçları kaza yaptı

YARALANAN OLMADI

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan başka araçla yollarına devam etti.

Bakan Yılmaz'ın konvoyundaki makam araçları kaza yaptı

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