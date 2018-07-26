taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.369
USD
4,7947
EURO
5,6281
ALTIN
189,89
PETR
74,4100

Bakan Zehra Selçuk, Bahar Doğrul için devreye girdi

Sosyal medya hesabından amcası tarafından taciz edildiğini söyleyen Bahar Doğrul'a Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı'ndan destek geldi.

AA | 26.07.2018 - 01:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 yaşındaki Bahar Doğrul'un açıklamaları sonrası çok yönlü çalışma ve takip başlattı.

"HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLECEK"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Selçuk'un, Twitter hesabından amcasının istismarına uğradığını iddia eden ve sosyal medyada yayımladığı videoyla yardım çağrısında bulunan Bahar Selçuk'la ilgili sürecin takip edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Paylaşımda, "Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık amca tacizi için çalışma başlattı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa'da karaya vuran yunusları kestiler

Bursa'da karaya vuran yunusları kestiler

55
Kamudan 400 bine yakın bedelli başvurusu bekleniyor

Kamudan 400 bine yakın bedelli başvurusu bekleniyor

49
Bakan Zehra Selçuk, Bahar Doğrul için devreye girdi

Bakan Zehra Selçuk, Bahar Doğrul için devreye girdi

15
Adana'da 44 Suriyeli mülteci yakalandı

Adana'da 44 Suriyeli mülteci yakalandı

3
Gökçeada'da Yunanistan için dua edildi.

Gökçeada'da Yunanistan için dua edildi.

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM