Bakan Zeybekçi Almanya'da vatandaşlarla buluştu

Bakan Zeybekci, Özay Gönlüm'ü anma etkinliklerinin belediye başkanlığı yaptığı dönemde başladığını belirterek, "Belediye başkanlığı dönemimde Özay Gönlüm'ü anma etkinlikleri bize nasip oldu, ilk o dönemde başladı. Ben büyük üstada, Denizlimizin temsilinde bir marka olan, ortak bir değerimiz olan merhum Özay Gönlüm'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Allah onu sevdikleriyle ve hemşehrileriyle cennetinde kavuştursun." diye konuştu.

TÜRKİYE'YE BİRİLERİNE VE BİR ŞEYLERE RAĞMEN DAHA ÇOK GELİN"

Avrupa'da yaşayan vatandaşlara Türkiye'ye ve Denizli'ye daha sık gelmeleri çağrısında bulunan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Malumunuz gurbetteyiz. Sizler de gurbettesiniz. Vatan hasretiyle hepimiz yanıyoruz. Denizlimize, Türkiye'mize geldiğinizde Türkiye'mizin güzelliklerini görüyorsunuz, Denizlimizin güzelliklerini görüyorsunuz. Ege'nin parlayan yıldızı, Türkiye'de parmakla gösterilen bir dünya şehri olan Denizli'ye daha sık gelin istiyorum. Türkiye'ye daha çok gelin. Birilerine ve bir şeylere rağmen daha çok gelin. Her gelişinizde de bir misafirinizle gelin. Yanınızda bir dostunuzla, bir arkadaşınızla gelin."





"BİZ GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİK"

Nihat Zeybekci, Almanya ziyaretiyle ilgili bazı spekülasyonlar ortaya atıldığına dikkati çekerek, "Buraya gelişimizle ilgili muhtelif spekülasyonlar duymuşsunuzdur. Yunus Emre'nin söylediği güzel bir söz vardır; 'Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için'. Dostun evi gönüllerdir. Biz gönüller yapmaya geldik. Milyonlarca kardeşimizin vatan olarak gördüğü Almanya'yı biz de dostevi olarak görüyoruz ve ki bugün değerli Alman meslektaşımızla da görüştük, onun da size selamlarını aldık. İnşallah sizlere sağlıkla, mutlulukla, huzurla burada yaşamanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN SELAMLAR SEVGİLER GETİRDİM"

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye'den selam ve sevgi getirdiğini aktaran Zeybekci, şunları kaydetti:

"Üzerimde bir emanetim var. Sizlere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini getirdim. Ve Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'in de özel selam ve sevgilerini getirdim. Size tüm Türkiye'den, bugün Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi olan o muhteşem Türkiye'den selam getirdim. Allah'ın izniyle yolumuz açık. Türkiye güzel olacak, bundan emin olun. Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği o muassır medeniyet hedefine doğru 'Durmak yok yola devam' diyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hedefimiz, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden, Avrupa'nın ilk 3 büyük ekonomisinden biri olmak ve mutlu, huzurlu bir Türkiye için hepimiz gayret gösteriyoruz."





"Forum Leverkusen" salonunda düzenlenen programa vatandaşlar da yüksek katılım sağladı. Alman basınının yoğun ilgi gösterdiği programa, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve bazı Denizli milletvekilleri de katıldı.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, buradaki programın ardından, AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Köln kentinde düzenlenecek programda da bir konuşma yapacak. Söz konusu etkinlik daha önce 2 kez iptal edilmişti.