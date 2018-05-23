Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.
Zeybekçi'nin konuşmasından satır başları şöyle:
"KURUMLAR YETKİLERİNİ KULLANMALI"
"Türk Lirası'nın değer kaybı spekülatif... İlgili kurumların elinde güçlü enstrümanlar var. Para politikalarıyla ilgili kurumların yetkilerini kullanıp sorumluluklarını yerine getirmelerinin gerekliliğine inanıyorum. Bunun da geciktirilmesinin faydası olmadığına inanıyorum. Para politikalarının gereklerini cesaretle yapmalıyız."
Bakan Zeybekçi: Türk Lirası'nın değer kaybı spekülatif