Bakan Zeybekci'den Alman gazetelere sert tepki

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Alman Der Spiegel dergisi ve Bild gazetesindeki yazılar ile bakanlara karşı takınılan tutum hakkında konuştu.
"CEHENNEMİN DİBİNE KADAR GİTSE BİLE HUKUKU KULLANARAK TAKİP EDECEĞİZ"
"Bu saygısızlığı yapanlarla, bu dergiyle, o gazeteyle, oradaki diplomatik skandala imza atan belediye başkanıyla, polis yetkilisiyle, gümrük kapısındaki yetkilisiyle birebir sonuna kadar takip edeceğiz. Cehennemin dibine kadar gitse bile hukuki ve diplomatik kanalları kullanarak takip edeceğiz."