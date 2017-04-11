taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.039
USD
3,7247
EURO
3,9476
ALTIN
150,56
PETR
56,0600

Bakan Zeybekci'den Alman gazetelere sert tepki

Ekonomi Bakanı Zeybekci "Bu saygısızlığı yapanları, bu dergiyi, o gazeteyi birebir sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

11.04.2017 - 10:49
  1. Haberler
  2. Politika

Bakan Zeybekci'den Alman gazetelere sert tepki

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Alman Der Spiegel dergisi ve Bild gazetesindeki yazılar ile bakanlara karşı takınılan tutum hakkında konuştu.

"CEHENNEMİN DİBİNE KADAR GİTSE BİLE HUKUKU KULLANARAK TAKİP EDECEĞİZ"

"Bu saygısızlığı yapanlarla, bu dergiyle, o gazeteyle, oradaki diplomatik skandala imza atan belediye başkanıyla, polis yetkilisiyle, gümrük kapısındaki yetkilisiyle birebir sonuna kadar takip edeceğiz. Cehennemin dibine kadar gitse bile hukuki ve diplomatik kanalları kullanarak takip edeceğiz."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

357
Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır'da patlama

28
G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

21
Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

210
Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

19
Kaçırdığı yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü

Kaçırdığı yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü

36
Milyonere sevgilisini etkilemek için katılan genç

Milyonere sevgilisini etkilemek için katılan genç

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM