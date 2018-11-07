Bakan Ziya Selçuk'un gözetimsiz sınav hayali gerçek oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı bir programında "Biz hepimiz öğrenme yolculuğundayız. İsterim ki bir okul çıksın 'Gözetimsiz sınav yapıyoruz.' desin, isterim ki bir başka okul eleştirel düşüncenin örneği olsun." sözlerinden yola çıkan merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Yahya Kemal İlkokulunda Öğretmenler Kurulu gözetimsiz sınav uygulanması yapılması kararı aldı.

"BİZ SİZE GÜVENİYORUZ"

Okulda "Biz size güveniyor ve inanıyoruz" temasıyla uygulanmaya başlanan sistemde öğrenciler öğretmensiz sınıflarda sınava giriyor.

GÖZETİMSİZ SINAV YAPTILAR

Yahya Kemal İlkokulu Müdürü Hüseyin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasından yola çıkarak gözetmensiz sınav yapmaya karar verdiklerini söyledi.

"ÖNEMLİ BİR PROJEYİ HAYAT GEÇİRİDK"

Hüseyin Yılmaz, "Sınav haftasındayız ve okulumuzda önemli bir projeyi gerçekleştirdik. Bu hafta öğretmenlerimiz gözetimsiz yazılı yapmaya başladı. Geri dönüşler mükemmel. Öğrencilerimiz birbirine bakmadan, kopya çekmeden yazılılarına devam ediyorlar. Biz de bunu istiyoruz. Davranışlar alışkanlık haline gelsin istiyoruz. İnsanımızı bu şekilde yetiştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaparak, yaşayarak ve uygulayarak eğitimi burada bire bir aktarmak istiyoruz" dedi.

"İYİ BİR SINAV VERDİK"

Sınavdan çıkan 4. sınıf öğrencilerinden Kaan Sarı ise yazılılarının iyi geçtiğini aktararak "Öğretmenimiz yanımızda yoktu. Bizim birbirimize bakmayacağımıza da güveniyordu. İyi bir sınav yaptık." dedi.

ÖĞRETMENLERİNİN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARTMADILAR

İbrahim Yıldırım da kopya çekmeden, akıllarında kalanlarla soruları çözen öğrenciler olduklarını söyledi. İlayda Güneş de öğretmenleri olmadan girdikleri sınavı hiç kimseye bakmadan bitirdiklerini ifade etti.