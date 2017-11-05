Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz AA Editör Masası'nda TEOG yerine getirilen yeni sistemi açıkladı. Sistemin sınavsız olması ve öğrencinin yaşadığı bölgeye en yakın okula yerleştirilecek olmasıyla ilgili sorular da yöneltildi.

Yılmaz'a "öğrencinin yakınında İmam Hatip Lisesi varsa ve veli buraya göndermek istemiyorsa ne yapılacak?" sorusu yöneltildi.

Bakan Yılmaz soruya "eğitim bölgeleri olacağı ve bu bölgelerde çeşitlemelerin arttırılacağını" söyleyerek yanıt verdi.

Bakan'a 'Evinin yanında İmam Hatip varsa...' sorusu VİDEO

İsmet Yılmaz şu ifadeleri kullandı;

"EĞİTİM BÖLGELERİ OLUŞTURULACAK"

"Velinin tercihinin dışında öğrencimizi herhangi bir okula göndermeyeceğiz. Biz, eğitim bölgelerini oluştururken, o şekilde oluşturacağız ki velimizin istediği meslek lisesi de olsun, velimizin istediği Anadolu lisesi de olsun, velimizin istediği imam hatip lisesi de olsun. Dolayısıyla bu eğitim bölgesi oluşturması, bu sorunu ortadan kaldıracak."