Bakan Nabi Avcı FETÖ'nün Hollanda sorumlusunu açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de 15 yıldır ekonomide önemli başarılara imza attıldığını, ciddi bir gelişme, kalkınma sağlandığını, bunun en önemli nedeninin istikrar ve ekonomik başarı olduğunu kaydetti.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Yapılan anayasa değişikliği ile Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçeceğini anlatan Avcı, şunları söyledi: "Bu referandum gerçekten bu 18 maddede özetlenen birtakım biçimsel, yönetsel, değişikliklerin ötesinde bir anlam kazanmaya başladı. Netice itibarıyla bu anayasa değişikliği ile Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiyor. Özet olarak bugünkü biçimi ile cumhurbaşkanında ve başbakanda dağılmış olan sorumluluklar, yetkiler cumhurbaşkanında toplanıyor. Sorumluluğu da yetkiyi de yürütme olarak cumhurbaşkanı üstleniyor. Yasama da kendi işine bakıyor. Çok özet olarak bu. Bugün artık referandumun bunun kabulü ya da reddi olmaktan çıktı. İçeride ve dışarıda yaşadığımız hadiseler de açıkça gösteriyor ki bu iş Türkiye açısından bir kader referandumu haline geldi."





Avcı, Türkiye'nin son 10-15 yıldır içeriden ve dışarıdan değişik zeminlerde, değişik enstrümanlarla muhtelif saldırılara maruz kaldığını dile getirerek, bunun en son örneğinin 15 Temmuz hain darbe girişimi olduğunu aktardı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

"Fakat başarılı olamadılar. Bunu ben söylemiyorum, sizin de yakından tanıdığınız, bazı gazeteciler de bunu açıkça yazdılar. Türkiye'nin bu iktidardan AK Parti'den, onlar 'Erdoğan' diyorlar ama siz onu AK Parti olarak okuyun, onlar 'AK Parti' diyorlar siz onu Türkiye olarak okuyun." diyen Avcı, şöyle devam etti: "Bugüne kadar denenenlerle muvaffak olunamayınca iktisaden çökertmeyi planladılar. İktisaden çökertmenin yolunu da muhtelif enstrümanlarla denediler, kur oyunları gibi, o da olmadı. Şimdi daha derinden, temelden yüklenmeye çalışıyorlar, o da nedir? Türkiye’de 15 yıldır eğer ekonomide önemli başarılara imza atılmışsa, ciddi bir gelişme, kalkınma, sağlanmışsa bunun en önemli nedeni istikrar, yani ekonomik başarı eşittir istikrar, istikrar eşittir ekonomik başarı.

BLİCK'İN TÜRKÇE MANŞETİ

Türkiye'nin bu alandaki gücünü kırmanın yolunun da istikrarını berhava etmekten geçtiğini görüyorlar ve buna oynuyorlar. Yoksa İsveç’te yayın yapan Blick gazetesi ki, kimlerin ne tür kombinasyonlarla oradan ses verdiğini biliyoruz. Niye durup dururken Türkçe bu referandumda 'Hayır' deyin diye manşet atsın."

ROTTERDAM'DAKİ OLAYLAR

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki olaylara da değinen Bakan Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Rotterdam'daki olaylar sırasında gördünüz. Rotterdam dediğiniz şehrin beşte biri Müslüman. Yani yüzde 20’si Müslüman nüfus. Belediye Başkanı Faslı, Fas’ta doğmuş küçük yaşta Hollanda’ya gelmiş Faslı bir Müslüman. Şimdiki seçimlerin sonucu ne olur bilemiyorum, kim seçilir. Ama yakın zamana kadar Hollanda Parlamentosunun Başkanı da Müslüman. Böyle bir ülkede böyle şeyler oluyorsa başkalarının parmağını aramakta fayda var. Hep söylüyoruz. Paranoyak olmanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. 'Ya siz de her yerde FETÖ’'yü görüyorsunuz.' Değil kardeşim, her yerde görüyorsak her yerde kendini gösterdiği için.

"FETÖ'NÜN HOLLANDA SORUMLUSU ROTTERDAM MECLİSİ'NDE ÜYE"

Adamların Hollanda sorumlusu Rotterdam Belediye Meclisi'nde üye. Bu paranoya değil ki adam orada. Hem bizim istihbarat bilgilerimiz de hem oradaki kamuoyu bilgilerinde hem de Hollanda istihbaratının bilgilerinde bu adamın FETÖ'nün Hollanda sorumlusu olduğu da biliniyor. Almanya’da da benzer şeyler var. Dolayısıyla bunları söylüyoruz, bunları uyarıyoruz. Bunları da söylememiz lazım. Dikkate alırlar, almazlar. Almazlarsa da işte böyle dünyaya rezil olurlar."