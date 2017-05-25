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Bakan'dan açlık grevindekilerin tutuklanma gerekçeleri

İçişleri Bakanı Soylu, açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında; "Terör örgütleri üyeliğinden suçları var." dedi.

25.05.2017 - 10:29
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Bakan'dan açlık grevindekilerin tutuklanma gerekçeleri

Süleyman Soylu, Vilayetler Hizmet Birliği Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı burada yaptığı konuşmada son günlerde açlık grevi ile kamuoyu oluşturma çabasında olan ve terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça hakkında "Bu iki kişinin terör örgütü DHKP-C ile organik bağları söz konusu. Daha OHAL çıkmadan önce çok sayıda eylemin altına imza atmışlar ve bu nedenlerle gözaltına alınmış ya da tutuklanmışlar." dedi.

"FAHRİYE ERDAL GİBİ GÜLERYÜZLÜ FOTOĞRAFLARI BASILIYOR"

"Biz çocuklarımızı terörist olarak eğitsinler diye okula göndermiyoruz." diyen Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti. "Biz çocuklarımızı terörist olarak eğitsinler diye okula göndermiyoruz. Bir zamanlar Fehriye Erdal'a yaptıkları gibi şirin, güler yüzlü fotoğraflarını basıyorlar. Daha önce 25 kez gözaltına alınmış, bunlar mı akademisyen? Örgüt adına çalışma ve afiş asma eylemleri var. Kasım ayından bu yana bu kişilere destek veren milletvekilleri ve basın kuruluşları bu kişilerin DHKP-C terör örgütü üyesi olduğunu hiç söylediler mi? Semih Özakça… bu kişinin silahlı terör örgütüne üye olma, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama suçlarından yürüyen ceza davaları olduğunu kimse neden yazmıyor..."

Bakan'dan açlık grevindekilerin tutuklanma gerekçeleri VİDEO

"HAKSIZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNEN KOMİSYONA BAŞVURSUN"

"Ancak olay nettir. DHKP-C mensubu kişilere yönelik bir ihraç söz konusudur ve yapılan her şey kanun içinde yapılmaktadır. Yeni bir OHAL komisyonu oluşturuldu, haksızlık olduğunu düşünenler oraya başvuru yapabilir, orada her şey açık bir şekilde ortaya çıkarılacaktır."


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