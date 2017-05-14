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Bakandan müjde: Kesimlik hayvanlar yarı fiyatına

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et fiyatlarının artacağı haberlerine son noktayı koydu.

14.05.2017 - 14:36
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakandan müjde: Kesimlik hayvanlar yarı fiyatına

Et fiyatlarının artacağı yönündeki haberleri değerlendiren Bakan Faruk Çelik spekülatörlere sert mesajlar verdi. “Son günlerde, Ramazan'a giriyoruz, yaz geliyor diye bir spekülatif bazı değerlendirmeler var şunu ifade ediyorum elimizde hem bol miktarda kesimlik hayvan var hem de besilik 450 bine yakın hayvan var” dedi…

HAYVAN FABRİKALARI KURULUYOR…

"Kendi topraklarımızda kendi hayvanımızı üretip, kendi besimizi üretip, kesip soframıza getireceğiz" diyen Bakan Çelik, ırk ıslah çalışmaları hakkında da bilgi verdi. “Türkiye genelinde ırk ıslahı sağlayacağız kurduğumuz 32 ilde 500 hayvanlı merkezlerde hayvanın tanesi 4 bin liraysa 2 bin liraya vereceğiz yarısını biz karşılayacağız hayvanı çoğaltacak fabrikaları kurmak için bu sisteme geçiyoruz" dedi.

MERALAR ÇOBANLARA VERİLECEK

Bakan Faruk Çelik küçükbaş hayvancılık hakkında da konuştu. "Belirlenen bölgelerde meralar çobanlara verilecek" diyen Çelik. ”Meralarda bir vatandaş hayvancılık yapacaksa alacağı hayvan başına yüzde 30 destek veriyoruz. Meraları da üreticiye tahsis ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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