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Elde kalan kurbanlıkları devlet satın alacak

Bakan Pakdemirli, besicinin satamadığı hayvanlardan büyükbaşları 15 liraya, küçükbaşları ise 14 liraya alacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 24.08.2018 - 12:23..
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi ve sırasında kurbanlık piyasası ile kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirlerin alındığını, memnuniyet verici bir bayram geçirdiklerini anlattı.

BAYRAM ÖNCESİ YÜZDE 65'İ SATILDI

Bu sene hazırlıklarını geçen yıllarda kesilenin yüzde 50 daha fazlası kurbanlığa göre yaptıklarını belirten Pakdemirli, bayram öncesi kurban pazarlarına gerçekleştirdikleri ziyaretlerde kurbanlıkların yüzde 65'inin satıldığını saptadıklarını, henüz kesim verileri olmasa da son verilerin hayvanların önemli bölümünün satıldığını gösterdiğini kaydetti.

Elde kalan kurbanlıkları devlet satın alacak

"BESİCİMİZ DE VATANDAŞ DA MEMNUN AYRILDI"

Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Bayram boyunca satışları izledik. Kesim rakamlarını henüz almadık ama elde fazla bir stok yok gibi gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Kesim yerleriyle ilgili de her türlü tedbiri aldık. Ufak tefek kötü manzaralarla karşılaşsak da ülke çapında 450 yerde uzman veterinerler eşliğinde, dini şartlara uygun kesimler sağlandı. Memnuniyet verici bir bayram yaşadık."

PEŞİN ÖDEME YAPILACAK

Bayram öncesi besiciyi mağdur etmeyeceklerini söylediklerini, satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu eliyle alınacağı taahhüdünü verdiklerini hatırlatan Pakdemirli, bu yıl kurbanlıkları canlı olarak peşin ödemeyle alma kararı aldıklarını ifade etti.

Elde kalan kurbanlıkları devlet satın alacak

"Eskiden üretici hayvanı getiriyordu, kesilmesini bekliyordu, kaç kilo et çıktı, tartılıyordu. Bunların hesabına kitabına gerek yok" diyen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Canlı hayvanını getirecek kilosu tartılacak ve onun üzerinden ödemesi yapılacak. Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek kasaplık sığırı kilogramı 15 liradan, 400 kilogram altı sığırı kilogramı 14 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan, koyunu 12,5 liradan, keçiyi kilogramı 10 liradan alacağız. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumuna bağlı kombine tesislerimize başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek. Etin kesilmesini, tartılmasını beklemeden canlı hayvanlarını tarttırıp paralarını alacaklar."

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