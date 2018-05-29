Bakan'dan Gürsel Tekin'e tokat gibi cevap

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından üzerinde Nüfus Müdürlüğü yazan koli görüntüleri paylaşarak Suriyeli ve Afganlara vatandaşlık verildiğini iddia etmişti.

KOLİLERDE KİMLİK KARTI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Tekin, paylaşımında "Bu görüntüler, Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde çekildi. 150 bin Suriyeli ve Afgan'a ait yeni kimlik kartları gelmiş. Gaziosmanpaşa’ya 150 bin kimlik kartı geliyorsa gerisini siz düşünün!" demişti.

SOYLU YİNE SERT KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu iddialara yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Bakan Soylu; "Siyaseti yalan ve kirlilik üzerine kurmuş anlayışın temsilcisi Gürsel Tekin! Seçimi ifsad etmek için kendi sosyal medya hesabından paylaştığı yalanla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz suç duyurusunda bulunacaktır.

"İSPAT ET, İSTİFA EDEYİM"

Bak Gürsel Bey'ciğim Türkiye'de hiçbir yere koli ile kimlik kartı gönderilmez, evlere tek tek posta ile ulaştırılır. Kolilerle Suriyelilere kimlik kartı dağıtılıyor iddianı ispatlarsan istifa etmezsem namerdim. Eğer ispat edemezsen senden herhangi birşey beklemiyorum."