Bakandan yurt dışında görev yapan öğretmenlere mektup

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışında görev yapan öğretmenlere mektup yazarak, "Bizim, mutlak surette evrensel olana talip olmamız ve yerel olanla evrensel olanı yan yana getirmemiz lazımdır. Dolayısıyla bulunduğumuz ülkelerde her zaman yerel düşünmeli, evrensel davranışlarla hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"SİZLERLE YOL ARKADAŞLIĞI YAPMAKTAN ONUR DUYUYORUM"

Bakan Selçuk, yurt dışında görev yapan öğretmenlere yazdığı mektubuna, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olarak sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan kıvanç duyduğumu belirterek, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadeleriyle başladı.

BİZ BİR AİLEYİZ VURGUSU

Bir öğretmen olarak, bin yıllık bir harman olan dili, kültürü ve eğitim tecrübesini dünyanın her köşesine götürmenin, insanlığı kucaklamanın, kardeşlik bağıyla bağlanmanın gururunu öğretmenlerle birlikte yaşadığını vurgulayan Ziya Selçuk, Türkçe ve Türk kültürü derslerini sürdürmeleri amacıyla yurt dışında görev yapan öğretmenler, yurt dışında bulunan okullarda görev yapan öğretmenler, Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezleri'nde görev yapan öğretmenler, idareciler, gerek Türk vatandaşı gerek farklı milletlere mensup binlerce öğrenci ve veli ile birlikte büyük bir aile olduklarını kaydetti.

"EVRENSEL DAVRANIŞLARLA HAREKET ETMELİYİZ"

Bakan Ziya Selçuk, "Dünyanın en ücra köşelerinde Türkiye Cumhuriyeti devletinden hizmet talep eden; okumak, öğrenmek, bilmek isteyen her çocuğumuz, bizim için son derece önemli ve değerlidir. Dünyanın neresinde olursak olalım, öğrencilerimiz ister kadim milletimizin ister başka milletlerin mensubiyetinde olsun, onların geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak için oradayız. 'Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir.' Gökyüzü, evrenseldir. Bizim, mutlak surette evrensel olana talip olmamız ve yerel olanla evrensel olanı yan yana getirmemiz lazımdır. Dolayısıyla bulunduğumuz ülkelerde her zaman yerel düşünmeli, evrensel davranışlarla hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM İTHAL EDİLMEYEN BİR SÜREÇTİR"

Bakan Selçuk, "Eğitim, ihraç edilebilen ancak ithal edilemeyen bir süreç ve nesnedir. Yurt dışında Bakanlığımızı temsil eden siz değerli öğretmenlerimiz, bu ihracatın en önemli kilometre taşlarıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın; 'Ben Türkiye'yim. Türkiye benim merceğim, ölçüm ve realitemdir. Kainata, insana, her şeye oradan, onun arasından bakmak isterim.' sözlerinde kastettiği Türkiye sizsiniz." değerlendirmesini yaptı.

"GÜÇLÜ BİR ŞAHSİYET, BAŞKA ŞAHSİYETLER BİNA EDER"

Bakan Ziya Selçuk mejtubunda "Bu yolculuk öğretmenin kişisel gelişimiyle beraber bir şahsiyet doğurur. Güçlü bir şahsiyet, başka şahsiyetler bina eder. Öğrencilerimizin hayatına dokunmak, gurbette bir çocuğumuzun başını okşamak, öğrencilerle her gün göz göze gelmek, mesleğimizin en büyük kazancı ve gurur kaynağıdır. Siz değerli öğretmen arkadaşlarımızın sınırlarımız dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine, yüreklerde iz bırakacak bir iklim oluşturacağına ve bu iklimin gerçek mahsuller vereceğine inancım tamdır. Bu olgunlaşma yolculuğunda karşılaştığınız zorlukların farkındayız. Bu zorlukları el birliğiyle aşma gayretinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Bakanlığımızdan beklentilerinizi dinlemek, neyi başaracaksak hep beraber başarmak arzusundayız. Muvaffakiyet; vakıf olmak, hazmetmek, içselleştirmek, öğrendiğini yaşam yoldaşı kılmaktır. Hepinize muvaffakiyetler ve özverili çalışmalarınızda başarılar dilerim. Sınırlarımız dışında sizlere emanet edilen çocuklarımıza ve değerli velilerimize en içten duygularımla selam ederim." ifadelerine yer verdi.

