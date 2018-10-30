Bakan Akar: Son 2 ayda 450 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırıkkale’de Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Mühimmat Fabrikası Eğitim Salonu’nda düzenlenen TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri anayasal çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, milletinin emrinde olarak görevinin başında olduğunu söyledi.

"HAİNLERİ İÇİMİZDEN TEMİZLEDİKÇE GÜÇLENDİĞİMİZİ GÖRMEKTEYİZ"

Akar konuşmasında şunları kaydetti:

"Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında bir tür spekülasyonlar yapıldı. Bunların hiç biri geçerli değil. Gerçekten bu hainler asker elbisesi giymiş, bu hainler içimizden temizlendikçe silahlı kuvvetlerimizin güçlendiğini sayısal değerler çerçevesinde çok açık ve net görmekteyiz. Sayı ile ölçülebilir faaliyetlerimiz var. Özellikle deniz ve havada, kara kuvvetlerinin belirli bölümlerinde. Buradaki faaliyetler sayısal olarak artmakla beraber başarımızın arttığını görüyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ne ile bu? Oradaki personelimizin daha çok kahramanlık, daha çok fedakarlık, yapmasıyla ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı savunmaya dönük bunlar. Gerçekleşmekte bunlar, sağlanmakta ve dolaysıyla bu hayati öneme sahip bir güven ortamında olmakta bu da bizim sinerjimizi arttırmakta. Bize düşen görev neyse yasalar doğrultusunda elimizden geldiğince yapmaya, başarmaya çalışmaktayız."

450 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakan Akar, "Terörle mücadele konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen görevi büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla yaptı yapmaya da devam ediyor. Artan bir şiddetle artan bir tempoyla bu mücadelemiz sürüyor. Örneğin son 2 ayda 450 civarında terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler büyük ölçüde ülkemizden dışarı süpürüldü, atıldı. Fakat bu yeterli mi? Değil. Biz en son terörist etkisiz haline getirilinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimizi en süt düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımız ile en alttaki uzman er başlarımıza kadar herkes bu inanç etrafında birleşti. Bu duyguyla, bu düşünceyle, azimle, kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunda sonra da mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.













