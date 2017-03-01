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Bakanı Soylu ana muhalefete yüklendi

İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, bitmek üzere olan terör örgütüne siyasi istikrarsızlık üzerinden can suyu veriyor" dedi.

01.03.2017 - 20:49
  1. Haberler
  2. Politika
Bakanı Soylu ana muhalefete yüklendi

AAD

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile Elazığ'dan askeri helikopterle geldiği Tunceli'de açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE HİÇ BU KADAR KARARLI OLMADI"

Bakan Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede hiç olmadığı kadar güçlü, hiç olmadığı kadar kararlı olduğunu tüm dünyanın bilmesini istedi.

İlk defa Türkiye'nin terörle ve bütün unsurlarıyla eş zamanlı olarak mücadele ettiğine dikkati çeken Soylu, ülkedeki herkesin, her kurumun, her kuruluşun, her partinin, her derneğin, teröre karşı net bir duruş sergilemek zorunda olduğunu belirtti.

ANA MUHALEFETE SERZENİŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Ana muhalefet partisi, yine aldanıyorsunuz. Buradan size sesleniyorum. Türkiye'deki bitmek üzere olan bir terör örgütüne siyasi istikrarsızlık üzerinden yeniden bir can suyu verme kabiliyetini ortaya koyuyorsunuz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu açık ve nettir. Sevdikleriniz ve şuanda beraber olduklarınız, bu ülkede binlerce cana kastetmişlerdir. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine kastetmişlerdir."

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