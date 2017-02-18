Bakanlar bombalı saldırının olduğu Viranşehir'de

Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Soylu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in saldırı bölgesindeki incelemelerine Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Şanlıurfa milletvekilleri eşlik etti.

BAKANLAR SALDIRININ OLDUĞU BÖLGEYİ İNCELEDİ

Aracın patlatıldığı alandaki çukuru, hurdaya dönen araçları ve harabeye dönen binaları yerinde gören bakanlar, daha sonra ise güvenlik çemberinin dışında bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Viranşehir'de konuşan Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

BAKAN SOYLU: 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kediye süt vermek için dışarıya çıkan bir yavrumuz şehit oldu. Emniyet bekçimiz İbrahim Kete şehit olarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yaralılar Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Toplam 11 yaralımız mevcut. Yaralılardan bir tanesi emniyet bekçimizdi, bir tanesi de başsavcımızın eşi hakime hanım. Diğer yaralılarımız da adliye lojmanları sakinleri.

11 yaşında bir çocuk ya... ve gerek adalet lojmanları gerekse etrafındaki binalarda yaşayan insanlarımızın hayatına direkt kast eden cani bir örgütün saldırılarıyla karşı karşıyayız. Özellikle vatandaşlarımızın hem bu cani örgüte, hem bunların siyasi uzantılarına karşı ortaya koymuş oldukları sağduyulu ve vatansever bir tavırdır.

Gece itibariyle 26 kişi gözaltına alındı ve bu konuda güvenlik kuvvetlerimiz gerekli çalışmaları yapacaktır. Masum insanların hayatına kast eden bir tabloyu gördükten sonra hiçbir vicdan bunları cezasız bırakmayı kabul edemez

BEKİR BOZDAĞ: TERÖR ÖRGÜTLERİ ADALETİN BEKÇİLERİNİ YILDIRMAYACAKTIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:Dün Viranşehir'de meydana gelen menfur terör saldırılarında gereken bilgileri verdi. Ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Viranşehir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'nin terörle mücadelesi, dün olduğu gibi yarın da kararlılıkla devam edeceğiz. Yargı mensuplarımıza, onların ailelerine ve adliyeleri koruyan memur görevlilerine yönelik terör saldırılarının amacı çok net.

Tamamı hukuka, adalete yapılmıştır, emniyetimize, birliğimize ve kardeşliğimize yapılmıştır. Milletimizin adalet beklentisini doğru bir şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalışan görevlilerimizin gayretlerini bu saldırılar asla aksaklığa uğratamayacaktır. Terör örgütleri adaleti, adaletin bekçilerini yıldıramayacaktır.

FARUK ÇELİK: BU CANİLERİN CEZALARI MİLLET GÖNLÜNDE VERECEKTİR

Çalışma Bakanı Faruk Çelik:

Ben de değerli bakanlarıma teşekkür ediyorum. Olay duyulur duyulmaz ilk dakikadan itibaren sürekli irtibatta olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu saldırı adalet camiamıza dönük gibi, bir yönüyle doğru ama aslında bu saldırının tüm Viranşehir'e dönük olduğunu, insanlığa dönük olduğu ifade etmek istiyorum.

Bu canilerin ne yapmak istediklerini hala görmek istemeyen varsa Viranşehir'i görmelerini istiyorum. Lanetliyoruz, bu insanlıktan nasibini almayanlara gerekli cezaları inşallah millet gönlünde verecektir.