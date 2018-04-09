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Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıldı

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana 4 bin 44 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 21:14..
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Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bozdağ açıklama yaptı.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana 4 bin 44 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

739 EYP İMHA EDİLDİ

Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

Bugüne kadar 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı, planladığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Türkiye'nin Afrin'de bulunması bir işgal değildir. Biz orayı teröristlerden ve terörden arındırmak için oraya gittik. Afrin bölgesi teröristlerden arındırılmış durumdadır. Bizim amacımız Suriye'yi bölmek değil.

SURİYE'DE KİMYASAL SİLAH KULLANILMASI

Suriye'de öldüren maddeye değil, ölen insana göre tepki verilmeli. Türkiye, son saldırıya ilişkin tutumunu en açık şekilde ortaya koyan ülkelerdendir.

Doğu Guta'da yaşananlarla ilgili Türkiye uzun zamandır Rusya üzerinden bir çalışma yürütüyor. Kimyasal silah kullanıldığı çok net bir şekilde görünüyor. Uluslararası toplum birlikte hareket etmeli, aksi halde başka sorunlar çıkar.

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