Bakanlar kurulu sonrası Kurtulmuş'tan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından Bakanlar Kurulu toplandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

"Şimdiye kadar 26 KHK çıkarıldı. 111 bin 240 ihraç gerçekleşti. 32 bin 180 kamu görevinden uzaklaştırma gerçekleşti. Bu örgütün 40 yıl karda yürüyüp izini belli etmediğini düşünürsek mücadelenin devam edeceği görülüyor.

"966 ŞİRKETE EL KOYULDU"

Çok geniş bir finansal güce sahiptiler. Bir maske takarak yıllarca hayır kurumu gibi kendilerini göstermeleriyle büyük bir madde imkana sahip oldular. FETÖ ile ilişkili 966 şirkete el koyuldu. Dördüncüsü, sürecin kurumsal ve hukuki altyapısının hazırlanması. Maarif Vakfımız önemli bir eğitim kurumu olarak FETÖ'nün işgal ettiği yerleri alarak inşallah onları oradan çıkartacak. OHAL komisyonuna ilk gün 3 bin 28 başvuru yapıldı.