477 sayılı Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.

BAZI KANUNLAR CUMHURBAŞKANI'NA DEVREDİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan 477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda değişiklik yapılarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer aldı.

KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.