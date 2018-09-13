Bakanlar sürekli denetlemede bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni kabineyi açıkladıktan sonra yeni sistem resmen başlamış oldu.

BAKANLAR HEP SAHADA

Göreve başlayan bakanlar o günden bugüne ülkenin her yerini karış karış geziyor.

Kendi alanlarındaki gelişmelerle bizzat ilgilenen bakanlar, denetlemelerde ve incelemlerde bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bir gün Hakkari Yüksekova'da ertesi gün Edirne'de görüyoruz. Özellikle terörle mücadelenin üzerine gidilmesi konusunda seferberlik başlatan Soylu, performansı en çok beğenilen bakanlar arasında yer alıyor.

VARANK'IN FABRİKA ZİYARETİ

Bu konuda akla gelen en önemli isimlerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

Yeni sistemle ilk kez bakan olan Varank, yerli üreticiye verdiği destekle adından söz ettiriyor. Bakan Varank dün Başkent Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek sanayiciler ve işçilerle bir araya geldi.

BAKAN PAKDEMİR YERİNDE İNCELEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de dün Sudan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Pakdemirli iki ülke arasında tarım ve hayvancılık alanındaki iş birliğinin yanında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün anlaşmalar yaptığını aktardı.

"TÜRKİYE SUDAN'DA TARIM YAPACAK"

Sudan Merkez Bankası ile altınla ticaretle ilgili konularda görüşme yapıldığını anlatan Pakdemirli, "Bizim için en önemli olan 4 yıl önce yapmış olduğumuz bir çerçeve anlaşmayla Sudan'da Türklerin kullanacağı arazilerin tahsisiydi. Türkiye gelip Sudan'da tarım yapacak. Sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için değil Sudan'ın ve 3. ülkelerin de ihtiyacını karşılamak için" ifadelerini kullandı.