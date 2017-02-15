İsveçli kadın bakanlar: Neden mi başörtüsü taktık

İsveç İçişleri Bakanı Ygeman Linde'nin geçen hafta sonunda İran'ın başkenti Tahran'daki temaslarında başörtüsü takmasına yönelik ülkesindeki sert eleştirilere değindi.

''BAŞÖRTÜ TAKMALARI GAYET İNSANİDİR''

Ygeman, Linde'nin Tahran ziyareti esnasında başörtüsü takmasına karşı muhalefet partilerden gelen tepkiyi anlayamadığını belirterek, "Linde ve berberindeki kadın delegasyonun İran ziyaretinde başörtüsü takması gayet insanidir ve İran yasalarına saygı gösterilmesidir. Bu durum uluslararası medyada da pozitif bir şeklide ele alındı." dedi.

MUHALİFLERİN ELEŞTİRİSİNE MARUZ KALDI

İran’la ekonomik anlaşma yapılmasına tepki gösteren İsveçli muhalifler aynı zamanda kadın bakan Ann Linde’nin bu ziyarette başörtüsü takmasına da sert eleştiriler getirmişti.

İsveçli Bakan Linde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile böyle selamlaştı.