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Bakanlık 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık. Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık" dedi.

AA | 29.04.2018 - 09:56..
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Bakanlık 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattı

Gençleri milli ve yerli değerlerle donattıklarını anlatan İsmet Yılmaz, geleceğin teminatı gençleri kişilik, yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirmek istediklerini söyledi.

İsmet Yılmaz, Malatya'da İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu'nun kapanışında yaptığı konuşmada, gençlerin okuyan, araştıran, geliştiren, sorgulayan bir anlayışta olmasını istediklerini anlattı.  Bakan Yılmaz, milli değerlerine bağlı bir nesille Türkiye'nin daha güçlü olacağını ifade etti.

Bakanlık 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattı

"ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN MÜLAKATLARI BAŞLATTIK"

Türkiye'de eğitimde 80 yılda yapılanlara denk bazı alanlarda da çok daha fazla hizmet sunduklarını anlatan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "80 yılda yapılan derslikten daha fazlası bu dönemde yapıldı. 2002'de derslik sayısı 367 bin 145 iken 387 bin 479 derslik yaparak sayıyı 754 bin 624'e çıkardık. Ayrıca 512 bin öğretmen vardı, bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. 80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık. Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık. 15 yaş üzeri okuma yazma bilmeyen oranı 4 kat azaldı. 2002'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 14,9'du şimdi ise yüzde 4. Okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı 5 kat arttı." dedi.

Bakanlık 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattı

"6 MİLYON ÖĞRENCİYE SÜT DAĞITIYORUZ"

İsmet Yılmaz, "Türkiye'nin nerden nereye geldiğini görmek için bu ayrıntıya bakılmasının bile yeterli olacağına değinen Yılmaz, "Kendi evlatlarının beslenmesi için kendi çiftçisi süt üretemiyor, yetiştiremiyor. Ama şimdi kendi çiftçimizin yetiştirdiği sütleri kendi evlatlarımıza veriyoruz. Hatta süt tozu olarak Afrika ülkelerine biz yardım eder hale geldik. Nereden nereye geldik. Yardım alan Türkiye'den yardım eden konuma geldik. Bu kapsamda 6 milyon evladımıza süt dağıtıyoruz. Yine kuru üzüm de dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakanlık 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattı

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