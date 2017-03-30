Bakanlık açıkladı: Türkiye'de 150 bin boş iş pozisyonu var

Muğla'da, iş gücüyle işvereni bir araya getirebilmek için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından "Muğla 3. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı" düzenlendi.

MUĞLA'DA 18 BİN BOŞ POZİSYON VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, Türkiye'nin dinamik aktif iş gücü yüksek olan bir ülke olduğunu söyledi. Nacar, "Türkiye'de işsizlik var' diyoruz ama bugün İŞKUR'da Türkiye genelinde 150 bin boş iş pozisyonu var. Sadece Muğla'da 18 bin boş iş pozisyonu olup, bugün bu salonda çalışmak isteyen herkesin yarın eğer çalışmak istiyorum diyorsa iş bulabileceği bir ortam var." diye konuştu.