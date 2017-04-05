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Bakanlık araştırdı: Neden AVM'ye gidiyoruz?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, müşterilerin neden esnaf yerine AVM'leri tercih ettiğini araştırdı.

05.04.2017 - 11:04
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Bakanlık araştırdı: Neden AVM'ye gidiyoruz?

Bakanlık, deri, giyim, ayakkabı, gıda, taşıt, makine, madeni eşya ve ulaştırma sektörlerinden hizmet alan 4 bin kişiye yönelik müşteri araştırması yaptı. Bakanlığın araştırmasına göre, gençler, yaşlılara kıyasla AVM'yi daha fazla tercih ederken, 50 yaş ve üzeri müşteriler ise daha çok esnaftan alışveriş yapıyor.

PARK YERİ ÖNEMLİ ETKEN

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre; kadınlar da erkeklere oranla alışverişlerinde daha fazla AVM'yi tercih ediyor. Vatandaşların AVM'yi tercih etme nedenleri arasında, AVM'lerdeki ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği öne çıkıyor. Park yeri kolaylığı, konfor, tüketici haklarına saygı, rahatsız edilmeden ürün seçebilme olanağı, ödeme seçenekleri ve ürünü deneyerek alabilme olanağı da tercih nedenleri arasında sayıldı.

TÜKETİCİYE SAYGI KRİTERİ

Analizde, esnafın ekonomik açıdan daha iyi konuma gelmesi için büyümesi, ürün ve hizmet çeşitliliğini artırması gerektiği belirtilirken, genç müşterilere yönelik teknolojik gelişmelerin takip edilmesi önerildi. 50 yaş ve üzeri müşteri de esnafın tüketici haklarına saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

AVM'YE KARŞI ESNAF ÇARŞISI

Araştırmada, esnafa yönelik olarak, müşteriler için cazip imkânlarla donatılmış esnaf çarşılarının kurulması gerektiğine dikkat çekildi. Araştırmada, "Markalaşma yoluna gitmeleri, kaliteyi ve iyi hizmeti ön plana almaları, tüketici haklarını korumaları ve kendilerini teknolojik yeniliklere göre geliştirmeleri önemli" denildi.

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