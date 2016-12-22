Bakanlık atamaları Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Büyükelçi İsmail Alper Coşkun, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Enformasyon Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Aylin Taşhan atandı.
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Abdurrahman Madan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ahmet Aksu getirildi. Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşavirliğine Muhammed Said Pamukçu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Kürşad Arat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Mithat Cansız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdullah Damar atandı.