Bakanlık atamaları Resmi Gazete'de

Başbakan Yıldırım: Bu bir beka mücadelesidir

1 Fi, Çi, Pi kitap serisi dizi oluyor Azra Kohen’in ülkemizde çok satan kitaplar arasında yer alan Fi, Çi, Pi kitap serisi dizi oluyor.

2 Bal kabağının faydaları ve sağlıklı tarifler Şimdi tam da mevsimi olan bal kabağının pek çok faydasından yararlanabilmek için bolca pişirip yeme vakti... İşte bal kabağının faydaları...

3 Bahçeli'den El Bab açıklaması MHP Lideri Devlet Bahçeli, El Bab'ın kontrol ve temizliğinin ne pahasına olursa olsun sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

4 Erkek arkadaşı pencereden aşağı attı Muğla'da erkek arkadaşının camdan aşağı ittiği M.G.U'nun duran kalbi çalıştırıldı, zanlı ise 3 saat sonucunda gözaltına alındı.

5 Osmancık'ta 8 kez radara yakalandı Ayhan Öztürk, Osmancık'ta hız sınırını aştığı için 8 kez kez radara yakalanarak toplam 2 bin 118 lira trafik cezası ile karşı karşıya kaldı.

6 'Saklı Çeyiz' sergisi sanatseverler ile buluştu Sanatçı Fatma Zeynep Çilek’in geleneklerimizde önemli bir yeri olan çeyiz kültürü temalı ilk sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.